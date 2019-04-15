離婚多年的5旬汪姓婦人，在臉書認識自稱美籍土耳男子的好友，他貼心噓寒問暖，雙方透過臉書文字往返，互稱「老公」、「老婆」，讓汪婦重嚐戀愛滋味，陷入熱戀，日前還到銀行要匯約新台幣6萬2000元到境外銀行給情人，經行員及警方發現有異，才阻止這場網路愛情騙局。

台中市警察局第一分局公益所警員日前接獲銀行的行員通報，有名5旬汪姓婦人疑似遭網路詐騙，警方到場立關心，汪婦欲匯美金2000元（約新臺幣6萬2000元）給她在臉書認識半年的土耳其情人。

汪婦見警方及行員質疑，先稱要匯錢在美國的先生，隨後改口，兩人沒有登記結婚，為證實所言不假，還撥打臉書電話給「老公」，並將手機交給行員，向行員強調要用「英文」溝通。警方請汪婦直接用英文和「老公」通話，汪婦居然表示，她不會說英文，兩人平常都是透過臉書文字溝通，她都是使用翻譯機協助。

警方及行員發現種種不合理現象，與一般詐騙套路相符，經自稱美籍土耳其人加她好友，他很貼心地噓寒問暖讓離婚多年的她重新回味戀愛滋味，馬上陷入熱戀，雙方還暱稱「老公」、「老婆」。

警方詢問汪婦「有見過本人嗎？」、「有親自通電話嗎？」，汪婦才覺醒自己掉入網路愛情陷阱，感謝警方及行員及時發現並勸阻，防止多年的積蓄被騙。

(中時 )