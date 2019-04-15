印尼總統大選將於4月17日舉行，前將領普拉伯沃(Prabowo Subianto)挑戰現任的總統佐科威(Joko Widodo)，聲勢落後的普拉伯沃，認為佐科威的親北京路線，最終會損及印尼的長期利益，使得這場選戰成為親中與反中路線之爭。

北京在2014年提出「一帶一路」，同年佐科威也當選印尼總統，而且是這項計畫的主要支持者，上任之後，佐科威大力引進中國大陸對印尼基礎建設的投資，在遍布17,000的龐大群島上，建設急需的道路、機場和其他基礎設施。去年，中國大陸和印尼簽署了230億美元的一帶一路合約，其中包括婆羅洲島上的兩座水力發電廠與巴峇島的發電廠，以供應這個渡假聖地所需。

印尼在4月底的北京峰會上，向中國大陸投資者提供價值910億美元的工程項目，很快的中國大陸企業已經著手參與，包括蘇拉威西島上的一個工業園區，和首都雅加達與萬隆市之間的高速鐵路-造價60億美元。

然而，愈發龐大的投資計畫，就愈引發印尼人對中國大陸工人湧入，以及印尼是否可承擔龐大債務的擔憂。

普拉希沃目前民調落後兩位數，他傾向動用民族主義情緒，或者說是「恐中症」，承諾在當選後，會重新評估這些中國大陸對印尼的投資案，他說：「應該審查所有與一帶一路有關的投資，盲目地接受這些計畫，會損害國家利益。」

分析師表示，「恐中症」在印尼是個歷史問題，它包括長久存在的排華情緒，印尼人內心深處對於一些億萬華人富翁的成功感到不滿，同時又加上20世紀中期的反共清洗，再加上現在中國大陸愈發強大的經濟與政治實力，各種因素都混雜在一起，成了說不清、道不明的「恐中症」。

澳洲梅鐸大學(Murdoch University)東亞政治經濟學專家特莉希亞‧薇嘉亞(Trissia Wijaya)表示「中國與共產主義聯繫在一起，這就具有威脅性」是印尼人們根深蒂固的心態。而普拉格沃正在利用這樣的情緒，試著扭轉選舉。

分析師表示，現在就稱普拉格沃上台後，是否採取徹底的反華政策還為時尚早，但有跡象顯示，投資者對他的反中經濟計劃感到緊張，因為一但中國大陸無法投資，其他國家也不會好到哪去。印尼政治風險分析師凱文‧歐勞克(Kevin O'Rourke)表示：「他的言論如此極端，以至於我認為他至少必須提出具體的東西，避免嚇跑其他外國投資者。」

不過，現任的佐科威仍有巨大的優勢，並且他也有自己的民族主義堅持，包括他成功的從從美國企業商費利浦·麥克莫蘭銅金公司(Freeport-McMoRan)手中奪回格拉斯伯格礦場(Grasberg mine)金礦和銅礦的控制權。

他的經濟成績單也表現不錯，經濟記錄相對穩定，通貨膨脹率處於歷史低位，經濟年度率在5％左右，儘管它不如2014年時，佐科威的7%選舉承諾，但好歹也是正成長。一般認為，佐科威能夠順利連任，連帶的他的經濟路線也會持續。

(中時電子報)