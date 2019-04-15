張鈺妤（左）、蔡雅婷（右）是北港農工創校首2名女性工業配線乙級技術士。（張朝欣攝）

北港農工今年度「乙級技術士證照」考試大放異彩，共有135張證照到手，總通過率超過73％，其中電機科工業配線職種檢定通過率百分之百，成績勇冠全國，15日學校舉行表揚典禮，學生們拿著乙級證照，對於未來就業或繼續進修充滿信心。

北港農工高三今年有184名學生報名參加7個職種的乙級檢定，共取得135張乙級證照，除了電機科工業配線職種通過率百分百最為亮眼，電機科3年甲班張鈺妤、蔡雅婷更是北港農工創校以來，首2名女性工業配線乙級技術士。

實習處就業組長許瓏寶說，難度最高的「工業配線」乙級證照，一般而言錄取率僅5成，考取者多為社會人士或科技大學學生，學校電機科30名學生報考能夠全數通過，主要是利用一學期進行魔鬼式集訓，才能獲得如此佳績。

一名電機科學生認為未來就業市場將向證照制度，許多工作都需要乙級證照，考取後對就業有很大的幫助，同學間都有這種認知，因此互相鼓勵連假日都會一起討論學習心得，再配合學校安排加強實習課程，總算取得就業的基本門票。

校長廖宏瑩說，另外還有農業機械職種延續去年的好成績，全科通過率達86％，其中蔡官邑同學可望在5月底順利取得2乙4丙佳績。而經過1年的勵精圖治，化工職種的檢定通過率也達86％，較去年大幅成長了35％，是進步最多的職種。

(中時 )