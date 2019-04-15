桃園市國小新進教師聯合甄選將於4月17日公告簡章、5月26日初試、6月2日複試，圖為去年筆試情形。（蔡依珍攝）

桃園市將於5月26日辦理國小教師甄選，今年多項變革，包括區分一般、偏遠地區和專長教師分組招考，初試成績僅當進複試門檻，更讓曾獲教育部師鐸獎等卓越教師免初試，希望延攬優質教師加入桃園教育行列，為提高報到率，介聘作業也改為2次，簡章預計4月17日公告。

教育局指出，偏鄉老師招聘不易，不少吊車尾的老師猶豫不決，若其他縣市有更好選擇就會放棄，像是去年甄選備取人數還不足，有將近30位老師懸缺、只能改聘代課老師，或是服務年限期滿就往市區調動、留不住人才。去年偏遠地區學校教育發展條例出爐，明定可以分組考試、且要綁6年才能調動，鼓勵偏鄉師資久任，教育局依據法源，今年首度區分一般地區和偏遠地區，分組招考。

為提高報到率，今年也將辦理2次新進教師介聘作業，延長備取人員資格有效期限，減緩被其他縣市搶走人才的衝擊。教育局也盤點各校師資，發現除英文外，音樂、美術、體育、資訊管理等4專長教師需求大，尤其大型學校更需專業類科老師，新增4專長教師甄選類別，但今年不招考國小資優班教師。

為符合學校實際教學需求，初試成績僅當作進入複試門檻、且要超過60分，複試口試、試教成績才會列入甄選總成績。為了延攬優秀教師，今年也師法台北市增訂免初試考生資格，只要在2016年至2019年4月20日間，曾獲教育部師鐸獎、教育部評選優良特殊教育人員、教育部教學卓越獎（金質獎或銀質獎)、桃園市教學卓越金桃獎等5種獎項的老師，可以免初試、直接進複試。

教育局強調並非開後門，得獎者人數5根手指頭算得出來，都是佼佼者、且現任老師占8成，除鼓勵優秀老師來桃園複試嘗試，也讓專精於教課、疏於筆試的代課老師以靈光、活潑的教學脫穎而出。

(中時 )