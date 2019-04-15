郭書瑤造訪帛琉。（潮旅雜誌）

郭書瑤造訪帛琉。（潮旅雜誌）

郭書瑤與帛琉女王相見歡。（潮旅雜誌）

郭書瑤（瑤瑤）日前與《潮旅》雜誌一起前往帛琉，圓了許多心願！她除了看到可愛「尼莫」，也終於完成與海龜共游的夢想。瑤瑤說，之前不管去小琉球或海龜島，連一隻海龜都沒見過，一直是她心中的缺憾，但在帛琉大斷層，一次就見到6隻海龜，「太驚喜了！」更酷的是，她還受邀去了帛琉女王的家！

瑤瑤準備行前功課時，看見以保護生態的「帛琉誓詞」作為入境章，更加期待純淨美麗、甚至有「世界七大海底景觀之首」美名的帛琉海洋，為了保護海洋，她特別準備一套水母衣，以物理性防曬、也就是「包緊緊」為主，避免使用防曬乳，為保護海洋盡一份心力。瑤瑤曾擬定一個特別的清單，叫克服恐懼，向怕水的自己挑戰，考取自由潛水的執照，這趟到帛琉，剛好大展身手。

出海日的第一站抵達玫瑰珊瑚區，瑤瑤拿著GoPro就往大海縱身一躍；回來後，她睜著圓亮的大眼，開心分享：「我看到尼莫了！」與旁人分享她錄製的影像，她也到了世界僅有的無毒水母湖，看到黃金水母的可愛模樣。

帛琉是母系社會，世襲女王地位崇高，瑤瑤此趟受邀至女王的家、晉見女王，讓她直呼：「真的太酷了！」她形容，女王的家就像博物館，在門口就已經被大型的硨磲貝震撼，裡頭更是各種貝類、扇形珊瑚與海龜標本、玳瑁殼做成的錢盤（帛琉女人錢），她也與女王分享手機裡自己與海龜共游的照片，相談甚歡。

行程中，發現瑤瑤個性相當獨立，能自己來的就不會假手他人。或許是習慣應對拍戲的各種環境，瑤瑤與團隊一起上山下海，仍然活力十足，連須跋山涉水30分鐘才能到達的天使瀑布，她也絕無二話，拍攝完後甚至開心地模仿喬登，跳起來拍照。如果說瀑布是天使的羽翼，那瑤瑤應該就是森林中的精靈了！

(中時 )