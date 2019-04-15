立法院社福及衛環委員會今（15）日審查《勞工退休金條例》部分條文修正草案，立委提案刪除勞退新制資遣費上限6個月修法送交黨團協商，開放勞工自願提繳退休金可自選投資標的方案則保留委員會，擇期再審。但初審仍通過增訂加重雇主積欠退休金和資遣費罰則，最高可開罰150萬元。

現行勞退新制規定，資遣費由雇主按勞工工作年資，每滿一年發給2分之一個月平均工資，並以最高發給6個月為限，亦即勞工最多只有12年年資可計算資遣費，但立委徐志榮等人認為，工作超過12年之勞工多為中年人，相較於其他年齡層，遭資遣對其家庭經濟負擔更形沉重，故擬修法刪除6個月上限。

但勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞指出，因勞退新制的退休金跟著年資走，雇主認為每個月已提撥6％工資到勞工個人帳戶，應保留資遣費上限規定，刪除上限變革頗大，還需要多一點討論。故經委員會決議，將提案送交黨團協商。

勞團則認為，勞退新制上路迄今已逾12年，極可能已有勞工被解雇，第13、14年的年資卻因此未被計算到，對於在公司工作長達12年以上的勞工遭資遣，雇主本應給予更多補償，對於修法「樂觀其成」。

此外，今日初審條文增訂若雇主違反勞退條例，應公布事業單位或事業主之名稱、負責人姓名，同時加重雇主積欠退休金和資遣費罰則，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並限期給付，屆期未給付應按次處罰。

針對立委賴士葆等人提案「勞退自選投資方案」，勞動部認為，開辦自選投資涉及層面複雜，且因自選投資要自負盈虧，調查勞工反對比例達6成之多，故建議不予修訂。

但立委王育敏指出，修法只是提供勞工自選投資的選擇，不是強制性，政府投資績效並不好，這是讓擅長理財者有個自選投資的機會，勞工一定有不同意見，不可能調查100％勞工有意願才開放。

由於在場立委意見分歧，故此提案保留衛環委員會，擇期再審。

(中時 )