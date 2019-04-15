陳昱徵，有一張混血臉，長相酷似「西方小馬哥」之稱的奧斯卡影帝艾爾帕西諾深邃又立體的五官，相當帥氣，同事稱他「警界小隻馬」。（張妍溱翻攝）

有「麻豆級」帥警執勤巡邏，台中市公園派出所員警陳昱徵，有一張混血臉，長相酷似「西方小馬哥」之稱的奧斯卡影帝艾爾帕西諾深邃又立體的五官，相當帥氣，同事稱他「警界小隻馬」，連韓國正妹來台也搶著要跟「警察歐巴」拍照。

男警陳昱徵，26歲，105警察特考班畢業，1年多前先在市警二分局永興派出所實習，不久轉調公園派出所服務；從小對於警察工作充滿憧憬；「純正」沒混血，卻有張混血臉，高顏值「複製神基因」，眼神酷似飾演美國影集《教父》，黑幫大亨3兒子的「年輕版艾爾帕西諾」，他笑說，有遏止歹徒的作用也不錯。

陳昱徵近180公分、高瘦修長，宛如模特兒般的身材，雙子座、未婚，性格活潑大方，帥氣外型讓他格外顯眼。（張妍溱翻攝）

日前1名韓國籍正妹在台中公園遺失護照，被人拾獲送到公園派出所，陳昱徵受理報案，並打電話通知該名正妹到所領回時，她一見值班警員陳昱徵顏值超高，忍不住羞喊：「 警察歐巴太帥了！」要求合照留念。

陳昱徵近180公分、高瘦修長，宛如模特兒般的身材，雙子座、未婚，性格活潑大方，帥氣外型讓他格外顯眼，從警資歷1年多有不少女粉絲，也有阿嬤要介紹孫女給他，但陳昱徵總低調表示，自己以工作為重。

(中時 )