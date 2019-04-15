針對國際局勢動盪、全球產業面臨獲利模式逐漸失靈等困境，東海大學產業智慧轉型中心15日表示，將與藍濤亞洲公司在20日舉辦「產業轉型高峰論壇」，結合財金、管理及技術等專家，提供多元的趨勢議題及思考。

東大產業智慧轉型中心表示，新興科技的出現和中美貿易戰等國際局勢動盪、全球產業也面臨了既有獲利模式逐漸失靈的困境，撐起台灣經濟的代工製造業及服務業等產業首當其衝。此外，台灣的企業正進入第一代退休、中國工廠終結、跨界商業模式轉型以及新經濟科技衝擊等困境。

東海大學產業智慧轉型中心指出，台灣企業當前必須關切的重點是「如何翻轉求生」、「再造繁華」；部分學者及企業主動投入產業轉型以及數位創新，希望能跳脫傳統經營模式，打造出因應世界潮流的「智慧＋」生態系統。

「產業轉型高峰論壇」結合財金、管理及技術各方面專家，結合時事評論、投資觀點，以及技術應用，邀請財信傳媒董事長謝金河、AWS香港及台灣區總經理王定愷及藍濤亞洲總裁黃齊元等人到場演講。

(中時 )