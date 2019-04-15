韓國瑜火力全開 再批3任總統搞殘台灣經濟

高雄市長韓國瑜昨天批評，台灣過去3任總統都是台大法律系，結果台灣經濟基本殘廢。此言立即在政壇上引起討論，前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中回應：扁執政時候，台灣平均經濟成長率4.8%。此言一出，國民黨台北市議員游淑慧今在臉書發文問致中，扁家的財富成長率呢？有沒有超過480%哪？

游淑慧也問：「陳致中，你若也大腦前葉痿縮、記憶力衰退，也容我提醒您，10年前、2009年1月21日，你認罪哪些事？」

對這些強烈質問，陳致中似轉移焦點，改打「免費營養午餐」議題。指出，再怎麼窮，不能窮孩子，再怎麼苦，不能苦下一代。耍求「免費營養午餐」要從只補助國中小擴大到高中職，並指市府良善政策實在不應該「為德不卒」，建議教局應儘速編列預算，估計約7,687萬元，讓孩子免於因貧窮挨餓害怕。

游淑慧所提「2009年1月21日，你認罪哪些事？」及「#錢匯回來沒」、「#珠寶捐了沒」，再問陳致中。一網友幫陳致中解釋：「人都是健忘的，他把他們家貪來的錢，就地合法了，就算你(游淑慧)提醒，他也瞎了看不到」。

(中時電子報)