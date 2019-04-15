共機今天再度航經台灣東部空域繞台，蔡英文總統今天出席「台灣關係法＆ [email protected]：40年友誼慶祝酒會」時，也說共機近期在區域內的軍事活動挑戰台海及區域穩定；AIT主席莫健在回應時也說，中共此舉無法贏得台灣人民的民心。

中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，中午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練。蔡總統在AIT舉辦的「台灣關係法＆ [email protected]：40年友誼慶祝酒會」中，主動脫稿提及共軍近期動態。

蔡總統說，在充滿變化的世界裡，少數不變的是台美共同對印太地區和平、安全、穩定的承諾。但近期共軍增加在區域內的軍事活動，包括今天軍機飛過宮古海峡、巴士海峽，都挑戰台海與區域穩定。

莫健在回應媒體提問時說，中國這樣的行動的確對台灣有威脅及脅迫，也影響到台海穩定情勢，但他不確定這樣的行動是否跟今天AIT活動有關，莫健認為，軍機繞台的確威脅到區域穩定及兩岸關係，也無法贏得台灣人民的民心。

(中時 )