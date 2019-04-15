台中市第五分局北屯派出所員警，日前巡邏勤務發現90歲張姓老翁站在1台三輪車旁，四處張望彷彿在搜索記憶中是否有該巷道，老翁表示，他騎著三輪車從家中到賣場購物，買完東西後忘了回家的路，經員警查詢地址後，1人協助騎乘老翁的三輪車，另1名員警使用巡邏車載送老翁返家。

因為老翁的三輪車車輪稍微歪斜，要隨時控制方向，員警一路戰戰兢兢的騎乘，終於不負使命，將老翁的三輪車騎回家中，老翁從巡邏車下車後，頻頻向員警道謝，幸好有員警熱心協助，讓他能安全回到家，真的十分感謝員警。員警熱心助人再添一樁。

警方呼籲，若是家中有失智患者，倘若家中經濟許可，可申請外籍看護照料或是購買失智患者衛星定位手環，該手環能立即找到患者的蹤影。而目前確診為失智患者之長輩，可免費申辦愛心手鍊，愛心手鍊上即可詳載失智患者的地址和姓名，以利走失時可以立即聯繫家屬,避免流落街頭。

另民眾於馬路上看見類似情況，除立即撥打110通知警方協助處理外，亦請民眾先行將患者帶至路旁安全處，避免車流危險而發生意外造成憾事。

(中時 )