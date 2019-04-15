名模劉雯置身香奈兒寓所，沉醉在時尚的氛圍中。（CHANEL提供）

綺拉奈特莉仔細端詳香奈兒寓所陳列的骨董屏風。（CHANEL提供）

以香奈兒女士的工作室為靈感的《Mademoiselle Prive》特展，自2015年於倫敦開展後，先後在首爾、香港展出。如今特展將自4月20日至6月2日於上海西岸藝術中心展出，展現將以香奈兒工作室的三個房間為靈感，以裝置藝術的方式呈現香奈兒高級訂製服、頂級珠寶和香水等三大經典商品。

《Mademoiselle Prive》的概念源自巴黎康朋街31號的香奈兒工作室，大門上就標著「Mademoiselle Prive」，多年來香奈兒工作室出入不乏皇室貴族、名媛、明星和名模，早已成為時尚圈最熱門的朝聖之地，綺拉奈特莉、周迅、劉雯等更是多次受邀走訪香奈兒寓所（Coco Apartment），在她的寓所留下美麗的倩影。

如今在全球巡展的《Mademoiselle Prive》，即是一場美麗的時尚邀約，展場共有三個主題，分別是巴黎康朋街31號，即香奈兒高級訂製服工作室，也是卡爾拉格斐生前工作的地方；一是巴黎芳登廣場18號，為香奈兒頂級珠寶工作坊；第三個則是法國香水之鄉格拉斯(Grasse)，為調香師恩尼斯鮑（Ernest Beaux）和香奈兒女士於1921年共同創造出香奈兒N°5香水的地點。

《Mademoiselle Prive》展將在4月20日於上海西岸藝術中心登場，地點位於上海市徐匯區龍騰大道2555號，展至6月2日止。

(中時 )