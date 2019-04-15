國道客運715線公車是桃園市八德區居民往返台北的重要公車路線，但上下班時段，在義勇街經常塞車。在民代爭取下，統聯客運決定另闢「715A」路線，避開義勇街，改行駛和平路，為上班族省下不少時間。

立委趙正宇接獲民眾陳情，邀集桃園市交通局、統聯客運業者15日至八德溪濱公園舉辦會勘，協調5月1日起試辦「715A」線客運。他說，原本的715線公車，在上午6時20分、6時40分、下午6時10分、6時40分，改行駛715A路線。其餘時段，715線公車仍照原有路線行駛。

715A線和原有715線相比，新增建德長興路口、建德興豐路口、深耕十等站，沿著介壽路行駛至大湳辦事處站後，就右轉道路較寬敞的和平路，每班次可望省下15分鐘。趙正宇說，不少通勤族反應，遇到下雨天等較塞時刻，只能祈禱不要遲到，因此才會向交通局、業者爭取試辦715A線。原時段義勇街有乘車需求的乘客，可利用716、717公車替代。

(中時 )