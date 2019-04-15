西港、七股、佳里位於古曾文溪流域，3區公所跨區合作，推出流域灘所之旅，探訪鹽田、潟湖、平埔族聚落、廟宇等，藉由旅行了解並體驗聚落生活，還有精美紀念品送給遊客。（七股區公所提供）

探索曾文溪流域，台南西港、七股、佳里區公所跨區聯合舉辦特色小旅行，以尋訪鹽田、飛番及漢人聚落的故事為主題，規畫旅遊路線，由西港區公所承辦，在5到7月共推出3梯次遊程，還發行導覽手冊，遊客走訪3個行政區內的10個景點，還能集章兌換文創小物及農特產品。

西港區區長林耿漢表示，這3個行政區除了有曾文溪流經外，還集合了鹽田、潟湖等漁村的風光、蕭壠社西拉雅平埔族的文化及農村生活的寫照，不同聚落有不同的生活方式，透過遊程規畫的方式一次串連，來介紹各區的特色。

林耿漢說，這次的跨區小旅行結合漁村、農村、平埔族文化，將走訪七股鹽田、潟湖搭乘膠筏品嘗烤蚵，感受漁村風情，佳里的蕭壠社北頭洋社區體驗西拉雅文化，西港則是信仰中心慶安宮，端午節取荷蘭井午時水，以及永樂社區貴黍DIY等。

配合小旅行，公所也同步發行導覽手冊，選定3個行政區內的10個景點，遊客還能玩集章活動，集滿戳章還能兌換區公所準備的貴黍文創小物，以及在地特產的胡麻清油等產品，達到行銷3區旅遊加乘的效果，即日起開放報名，詳情可洽西港區公所。

(中時 )