台南市經濟發展局將於本月18日舉辦「2019掌握趨勢 X 創新商機—觀光工廠國際論壇」，會中邀請觀光產業國內外專家、知名企業家、旅行公協會、全國及台南觀光工廠協會業者，透過座談會方式進行交流，藉由不同想法互相激盪，注入多元新思維，開創跨界、跨域合作新商機，要打造台南成為國際觀光亮點城市。

目前台南市共有23家觀光工廠，且均通過經濟部輔導並評鑑合格，居全台之冠，且業態多樣化，南市經發局還將其區分為「快意嘗美食」、「樂活愛保健」、「玩味賞創意」、「家居品時尚」等4大產業主題，來客數與營業額每年都有穩健成長。

經發局代理局長蕭富仁表示，這次論壇邀請嘉南藥理大學校長陳鴻助擔任引言人，分享在觀光領域多年經驗，還有台灣旅遊新創，以服務外國旅客為主的My Taiwan Tour 執行長吳昭輝，分析「國際旅遊趨勢」，另外也邀請Mr.拉麵社長野崎孝男，從台日觀光工廠營運差異，談發展新思維，分享不同國家的企業營運想法，最後再共同探討觀光工廠該如何永續發展，藉由各種成功個案，發現新契機。

蕭富仁說，現場除有15家台南市觀光工廠優質好物及WOW TAINAN品牌產品展示外，同時也將23家觀光工廠串聯鄰近旅遊景點與商圈，推出8條旅遊路線，做為旅遊相關業者或民眾安排旅程之參考，還有瓜瓜園、黑橋牌、彼緹娃、天一、港香蘭、奇美、卡多利亞及新北市的手信坊組成的餐飲區提供美食試吃，更多論壇消息可上台南市觀光工廠網站查詢。

(中時 )