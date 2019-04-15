中天綜合台全新黃金9點檔節目《叫我神隊友》，網羅各行各業的超級奶爸，由黑人陳建州領軍，要在節目上暢談那些爸爸們一直沒說的心理話，其中還有前旅美棒球好手林旺衛，帶著小肉燥一起參加，更搶先曝光小肉燥的投球萌樣，頗有子承父業的味道。

林旺衛變帥奶爸帶萌娃參加《叫我神隊友》節目。（圖／中天提供）

《叫我神隊友》給男人一個辯駁的大平台，也給女人檢視另一半「神隊友」的機會。每集節目將邀請12位高顏值帥奶爸一起探討生活議題、吐露爸爸們的心聲，帥爸爸們分別來自不同領域，從髮型師、美甲師到公職人員都有。

林旺衛變帥奶爸帶萌娃參加《叫我神隊友》節目。（圖／中天提供）

前旅美棒球好手林旺衛平時與兒子小肉燥互動良好，會帶著兒子玩球類遊戲，這次帶著小肉燥一起參加《叫我神隊友》節目錄影，也在現場玩起接球遊戲，小肉燥可愛的模樣讓現場工作人員直呼太療癒！除了拋接球外，身為運動員的兒子，小肉燥和爸爸一樣精力充沛，在錄影現場活蹦亂跳，可愛的模樣融化現場不少來賓及工作人員。想看更多高顏值奶爸和孩子們的互動嗎？敬請鎖定，5/6（一）起，週一至週五晚間9點，中天綜合台《叫我神隊友》。

林旺衛的兒子投球超可愛

(中時電子報)