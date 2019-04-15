路易莎咖啡中壢實踐複合體驗門市之「數位體驗區」。（品牌提供）

路易莎咖啡近年以「圍繞生活」的策略發展，近期展店突破450家門市，也首度跨界與遠傳電信合作，將於4月17日（三）全新開幕「中壢實踐複合體驗門市」，也會升級為數位體驗咖啡館。除了提供慣有的插座和小型聚會區塊外，這回首創3大數位體驗專區，包括可透過網路分享，體驗遠傳提供的「智慧居家區」、「休閒旅遊區」、「影音娛樂區」等全方位數位服務。

開幕當日，除有闖關活動可獲得小禮物外，來店參觀免打卡再送「路易莎施華洛世奇限定版零錢包」；此外，開幕日當天，前100名來店排隊民眾，將免費獲得莊園美式／經典水果茶兌換券乙張，詳細活動辦法請見官方臉書查詢。

另一方面，路易莎在4月17日、4月24日周三限定，完成指定步驟：於個人FB或IG tag「＃歡慶路易莎X遠傳中壢實踐複合體驗門市新開幕」及「＃開幕月每週三莊園咖啡買一送一」，即可享莊園咖啡系列飲品買1送1優惠。

(中時 )