「自由貿易港是開啟基隆港市發展的金鑰！」國民黨基隆市黨部主委黃希賢指出，與此息息相關的自由貿易經濟特區條例今（15）日將排入經濟委員會審查，但因民進黨立委佔多數席次預料通過初審機會不高，國民黨想拼經濟、民進黨卻只想著政治與選舉，呼籲全民關注這項法案的進展，看看究竟是誰在阻礙經濟發展的元凶？

黃希賢指出，自由貿易經濟特區條例草案主要是希望以自由化、國際化以及前瞻性的思維，放寬法令限制、簡化流程提高行政效率並創造優質的投資環境，促使「貨出去，人進來」帶動經濟發展，吸引外資並嘉惠製造業、運輸業、服務業、農業、醫療業等，連帶增加就業機會、熱絡房屋土地交易、增加進出口貿易值，對於台灣的經濟發展有很大的助益。

黃希賢說，國民黨立院黨團利用擔任召委機會搶排這項法案，今日由經濟、財政、內政委員會聯合審議，但民進黨政府相關部會因政治考量持保留態度，且在立委席次上佔有優勢，法案要闖關通過初審的機會不大，但從這樣利國利民的法案遭民進黨多方阻撓、卡關的作法，民進黨一心只想著政治、選舉操作，完全不顧人民生計的心態昭然若揭。

黃希賢強調，當前國家與人民最需要的是「拚經濟」而不是拚政治、拚選舉，國民黨立院黨團日前連署提出自由貿易經濟特區條例草案，並聯合15縣市長發表聲明力促法案通過，若今天這項法案無法過關，就看看究竟是誰在操作意識型態、抹紅抹黑阻擋，誰才是扼殺經濟發展的元凶？

(中時 )