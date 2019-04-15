房思瑜挑戰舞台劇《明晚，空中見》，在戲中大飆演技，佩戴喬治傑生GEORG JENSEN的Mercy系列飾品，文青感上身。（ JOJ PHOTO攝，服裝提供／rag ＆ bone）
房思瑜挑戰舞台劇《明晚，空中見》，在戲中大飆演技，佩戴喬治傑生GEORG JENSEN的Mercy系列飾品，文青感上身。（ JOJ PHOTO攝，服裝提供／rag ＆ bone）
房思瑜從戲中領悟人生，也體會母親的愛，佩戴喬治傑生 GEORG JENSEN飾品時尚入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Proenza Schouler） ）
房思瑜從戲中領悟人生，也體會母親的愛，佩戴喬治傑生 GEORG JENSEN飾品時尚入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Proenza Schouler） ）
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM No. 54純銀紫丁香水晶項鍊，3萬元 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM No. 54純銀紫丁香水晶項鍊，3萬元 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生MAGIC系列18K白金鑽石鍊墜，5萬3500元 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生MAGIC系列18K白金鑽石鍊墜，5萬3500元 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生MERCY純銀戒指，5800元起。 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生MERCY純銀戒指，5800元起。 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生MERCY純銀項鍊，7800元起。 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生MERCY純銀項鍊，7800元起。 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生OFFSPRING系列18K黃金耳環，2萬7500元 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生OFFSPRING系列18K黃金耳環，2萬7500元 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生OFFSPRING 18K黃金鑽石戒指，4萬7500元 （GEORG JENSEN提供）
喬治傑生OFFSPRING 18K黃金鑽石戒指，4萬7500元 （GEORG JENSEN提供）

房思瑜的舞台劇《明晚，空中見》於母親節檔期登場，劇中描繪母女之間微妙糾葛的親情，演來特別有感觸。3月31日該劇在台中市國家歌劇院首演，當天正巧是她的生日，媽媽偷偷準備了蛋糕和花束來探班，謝幕時全團劇組為她慶生，房思瑜在毫無心理準備的情況下淚灑舞台，一句「媽媽，我愛妳」，既是呼應戲中的角色，也是現實人生的真實感受。

「那是我第一次在眾人面前對媽媽說『我愛妳』！」房思瑜說，透過揣摩戲中的角色，她也一步步回想起自己青春期叛逆、對媽媽頂嘴的點點滴滴，這才明白媽媽當年的嘮叨和責罵，其實是出自關心和愛。

演舞台劇的不比拍戲，不僅要將詳記所有台詞，還得把走位、轉景背得滾瓜爛熟，尤其《明》劇採用Turn Tabel旋轉舞台的方式，只要走錯位、開錯門就會穿幫連不了戲，為此房思瑜下不少苦功夫，逼自己在短半個月內就詳記所有台詞，上戲時更是要集中精神，以免出了差錯。

「這齣戲和我很有緣，有不少巧合之處! 」房思瑜笑說，她的生日是3月31日，首映當天正巧也是3月31日，主題曲的長度是3分31秒，戲中也有一段飾演媽媽的蔡燦得為她慶生的場景，一開口就是「今天是妳的生日，生日快樂！」，讓她一想到就起雞皮疙瘩。該劇將在4月19日和20日兩天在台北城市舞台，5月11日和12日於新竹縣政府文化局演藝廳登場。

房思瑜接受本報邀請進棚拍攝喬治傑生（GEORG JENSEN）時尚專題，配戴品牌Mercy和Offspring系列飾品，其中Mercy系列的設計典故源自「生命會自己找到出口」，因此在圓中開了缺口，讓房思瑜聯想到導演黃致凱曾說過「黑膠唱片有了歲月的刮痕，聲音才會有溫度」的隱喻，因此特別有感觸。

今年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）歡慶115周年，在全球展開「百年工藝時光之旅」巡迴展，台灣是世界巡展的首站，將在4月20日至4月28日於BELLAVITA展出，於4月30日至5月12日移師台中大遠百，展出大師級的銀飾傑作。

(中時 )

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