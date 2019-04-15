房思瑜挑戰舞台劇《明晚，空中見》，在戲中大飆演技，佩戴喬治傑生GEORG JENSEN的Mercy系列飾品，文青感上身。（ JOJ PHOTO攝，服裝提供／rag ＆ bone）

房思瑜從戲中領悟人生，也體會母親的愛，佩戴喬治傑生 GEORG JENSEN飾品時尚入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Proenza Schouler） ）

喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM No. 54純銀紫丁香水晶項鍊，3萬元 （GEORG JENSEN提供）

喬治傑生MAGIC系列18K白金鑽石鍊墜，5萬3500元 （GEORG JENSEN提供）

喬治傑生MERCY純銀戒指，5800元起。 （GEORG JENSEN提供）

喬治傑生MERCY純銀項鍊，7800元起。 （GEORG JENSEN提供）

喬治傑生OFFSPRING系列18K黃金耳環，2萬7500元 （GEORG JENSEN提供）

喬治傑生OFFSPRING 18K黃金鑽石戒指，4萬7500元 （GEORG JENSEN提供）

房思瑜的舞台劇《明晚，空中見》於母親節檔期登場，劇中描繪母女之間微妙糾葛的親情，演來特別有感觸。3月31日該劇在台中市國家歌劇院首演，當天正巧是她的生日，媽媽偷偷準備了蛋糕和花束來探班，謝幕時全團劇組為她慶生，房思瑜在毫無心理準備的情況下淚灑舞台，一句「媽媽，我愛妳」，既是呼應戲中的角色，也是現實人生的真實感受。

「那是我第一次在眾人面前對媽媽說『我愛妳』！」房思瑜說，透過揣摩戲中的角色，她也一步步回想起自己青春期叛逆、對媽媽頂嘴的點點滴滴，這才明白媽媽當年的嘮叨和責罵，其實是出自關心和愛。

演舞台劇的不比拍戲，不僅要將詳記所有台詞，還得把走位、轉景背得滾瓜爛熟，尤其《明》劇採用Turn Tabel旋轉舞台的方式，只要走錯位、開錯門就會穿幫連不了戲，為此房思瑜下不少苦功夫，逼自己在短半個月內就詳記所有台詞，上戲時更是要集中精神，以免出了差錯。

「這齣戲和我很有緣，有不少巧合之處! 」房思瑜笑說，她的生日是3月31日，首映當天正巧也是3月31日，主題曲的長度是3分31秒，戲中也有一段飾演媽媽的蔡燦得為她慶生的場景，一開口就是「今天是妳的生日，生日快樂！」，讓她一想到就起雞皮疙瘩。該劇將在4月19日和20日兩天在台北城市舞台，5月11日和12日於新竹縣政府文化局演藝廳登場。

房思瑜接受本報邀請進棚拍攝喬治傑生（GEORG JENSEN）時尚專題，配戴品牌Mercy和Offspring系列飾品，其中Mercy系列的設計典故源自「生命會自己找到出口」，因此在圓中開了缺口，讓房思瑜聯想到導演黃致凱曾說過「黑膠唱片有了歲月的刮痕，聲音才會有溫度」的隱喻，因此特別有感觸。

今年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）歡慶115周年，在全球展開「百年工藝時光之旅」巡迴展，台灣是世界巡展的首站，將在4月20日至4月28日於BELLAVITA展出，於4月30日至5月12日移師台中大遠百，展出大師級的銀飾傑作。

(中時 )