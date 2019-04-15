連江地方檢察署今（15日）舉行「鴻達51號抽砂船」拍賣開標及決標作業。（葉書宏翻攝）

連江地方檢察署今（15日）舉行「鴻達51號抽砂船」拍賣開標及決標作業，共有3人投標，最後由編號第2標的投標人以4819萬元的價格得標，比原訂拍賣底價3380萬元高出1439萬元。

「鴻達51號抽砂船」今年1月非法越界竊取海砂，被馬祖海巡隊當場查獲盜採海砂約500立方公尺，抽砂船當場遭查扣，為陸籍抽砂船在馬祖海域盜採海砂遭查獲首例。

馬祖海巡隊於發現犯罪行為時，8位同仁均無懼風浪惡劣，以35噸海巡艦艇，追緝總噸數高達3542噸的「鴻達51號抽砂船」，以小搏大，成功緝獲並押解人船到案。

連江地方檢察署表示，為有效嚇阻此類嚴重破壞海洋環境生態不法行為，並澈底剝奪犯罪者的不法利得，於2019年2月11日連江地方法院判決諭知沒收確定後，即積極著手進行沒收船舶之清艙、鑑價及拍賣等事宜。

同年3月26日刊登拍賣公告，又為保障投標者權益及提高投標意願，特別於同年4月3日下午2時至4時開放民眾登船觀覽，確認拍賣品現況及價值。

開放登船時間為霧季，往來航班經常停航，為使有意願投標卻因天候因素無法到場觀看船舶之民眾瞭解實況，由同仁登船拍攝並自行製作短片介紹船舶實況，供有意願投標者參考並提高投標意願。

連江地方檢察署重申，針對此類嚴重破壞海洋生態環境不法行為，將聯合轄內各司法警察機關，加強海域執法，除從嚴追訴外，並向法院聲請沒收作為犯罪工具的船舶，避免不法人士心存僥倖，有效扼阻此類犯罪，共同維護馬祖海域完整及保護海洋生態環境。

(中時 )