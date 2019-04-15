蔡英文總統與前行政院長賴清德最近為了黨內初選，互指遭對方網軍攻擊，言猶在耳，賴的身邊大將也是現任民進黨台南市黨部主委黃先柱最近就在手機聊天室的群組內轉貼數篇親賴的文章，被指為出手攻擊小英，他15日急澄清遭誤解，單純轉貼文章給朋友看。

黃先柱最近在手機幾個群組內轉貼網路文章信息，包括「吾愛小英，吾更愛台灣」的文章，內容是批評民進黨內初選延期是破壞體制，還有「氛圍變了，英派還要騙自己？」的系列圖文，揶揄蔡英文陣營對只要有其他人參加初選就認為是突襲。

黃先柱是賴清德選台南市長時身邊的幕僚大將，一路相挺賴清德至今，被公認是「賴神人馬」，文張轉貼出後，被外界解讀為賴系大將出手攻擊小英，他15日急忙澄清「沒有這麼嚴重，只是轉貼文章分享」。

黃先柱表示還是民進黨台南市黨部主委身分，就算有立場也未曾表態，之前有人要求發動連署挺賴清德選總統，他也沒作。最近因為在朋友要求下，才將幾篇文章轉貼在幾個手機聊天室的群組內，供大家互相討論，並強調「群組內沒幾個朋友」。

夾在蔡英文與賴清德兩個太陽之間，黃先柱表示，總統初選採全民調，地方的市黨部使不上什麼力量，因此主委不是很關鍵的角色。

(中時 )