台灣關係法今年屆滿40週年，美國在台協會AIT今天舉辦「台灣關係法＆ [email protected]：40年友誼慶祝酒會」，美國在台協會處長酈英傑致詞時宣布，接下來連續三晚，民眾都可以在101外牆上看到一段關於台美友誼的特別訊息，來標 誌這項重要的立法里程碑。蔡總統也在致詞時說，台灣有能力加入美國境外預先通關計畫，讓兩國人民更加緊密。

酈英傑說，台美關係是一段關於友誼、進步、夥伴關係與和平的故事，所有人都是故事的一環。蔡英文總統致詞時也說，《台灣關係法》不只是一項政策，更是對自由民主價 值的承諾，這項承諾確立了台美的夥伴關係，讓我們成為此區域與世界 上一股不可或缺的良善力量；美國在台協會新館是台美在文化、教育、安全、貿易與投資，以及捍衛共享價 值上，共同成就的紀念碑。

蔡總統也表示，在這個緊密連結的世界，理念相近的人能自由跨國交流，至為重要，台灣已經準備好、很樂意、也有能力加入美國境外預 先通關計畫，讓兩國人民更加緊密。

美國眾議院前議長保羅萊恩表示，美國的印太戰略就是要確保印太地區的自由和開放能夠蓬勃發展，而台灣正是美國推展印太戰略最好的朋友。台灣是民主的成功故事，可靠的夥 伴也是世界上一股良善的力量；台美友誼奠基於歷史，共享價值，以及對民主、自由市場、法治和人權的共同堅持，而美國對台灣安全的承諾仍然堅若磐石。

美國在台協會主席莫健表示，他要傳達一項上週在華府會議中反覆聽到的訊息，也就是美國將持續力行實踐《台灣關係法》並支持台灣自我防衛的能力，民主制度以及對國際社會的貢獻。

(中時 )