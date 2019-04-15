歌仔戲團「明華園」當家小生孫翠鳳日前因暈眩引發不適，所有表演暫停演出，經過治療及休息後，本來13日時要在高雄市文化中心廣場演出「貓眼」，卻因身體再度不適而就醫，由女兒陳昭賢代母上陣。明華園團長、孫翠鳳老公陳勝福今天在明華園戲劇總團臉書指出，孫翠鳳已經出院回家休養了，他並且提到，「主角臨時換人演」對劇團來說是多麼不得已的決定。

陳勝福首先致謝，孫翠鳳老師生病的這一個星期，他們感受到各界對明華園總團的關注與關心，孫老師的身體經過醫療團隊的治療，狀況已經穩定，下午已經出院回家休養了。

陳勝福表示，「主角臨時換人演」對劇團來說是多麼不得已的決定，因此特別感謝邀請演出單位的體諒，感謝台下觀眾在他和孫翠鳳小女兒陳昭賢臨危受命披掛上陣，不吝給予支持。

陳勝福說，作為劇團的經營者，看到孫老師「拼命三娘」的工作精神，值得嘉許！但身為家屬，希望她可以好好休息！在兩難掙扎中、他說面對很多溝通協調，感謝行政團隊同仁的辛勞，也希望大家都要好好保重。

(中時電子報)