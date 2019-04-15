造型師李明川跨界花藝事業與金格食品合作，林利霏站台。（伊林娛樂）

伊林娛樂造型師李明川創立時尚花藝事業不到半年，不僅是藝人模特兒的最愛，更成為各大品牌指定合作對象，最近與老字號糕餅品牌「金格食品」推出母親節限定花禮，15日記者會上他還與金格食品千金林世棻來一場糕餅與花藝的教學示範，到場站台的媽咪藝人林利霏也興奮一起加入，她笑説：「當了媽媽後，最大的改變就是不管穿什麼衣服都可以隨時轉換戰鬥模式，早上出門前小翰寶一臉狐疑看著我塗口紅，我心想：沒看過媽媽那麼漂亮嗎？」

說到母親節，李明川曾送媽媽醫美療程，也送過媽媽出國旅行，他表示今年除了要包紅包，當然也會送上自己設計的花禮，他說：「其實我媽有少女心，看到漂亮的東西是會轉圈圈的那種，所以送錢給她花，讓她把自己變成一朵花是最棒的禮物！」

理性派的林利霏通常都送媽媽比較實用的禮物，例如手機、包包，她笑說目前最特別的禮物應該就是生了個外孫女給她吧。當被問到她自己收過什麼母親節禮物？林利霏故作生氣說：「那個誰可以幫我打電話給我老公嗎？」

其實她最想收到的母親節大禮就是可以單獨跟閨蜜出國旅行，因為自從當了媽媽之後就幾乎沒有什麼自己的時間。被問何時才能回到最熟悉的戲劇領域，她説：再等我一年，因為放不下陪伴小孩的時光而推掉太多邀約，但接下來不論是出席活動、綜藝節目或是業配代言等都是未來的演藝方向。」

從情人節跟飯店業者合作，再到母親節跟糕餅品牌聯名，李明川表示未來還有氣泡水、面膜跟護手霜的聯名商品，從藝人造型師跨界到花藝大師，李明川的演藝之路也越來越寬廣了。

(中時 )