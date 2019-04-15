金門自來水廠加強e化便民服務，完成結合「台北市政府智慧支付平台（Pay.Taipei）」、「街口支付」App電子線上支付功能，提供民眾更多元、便利的繳費服務。

縣自來水廠表示，目前水費繳費方式有銀行存款轉帳代繳、銀行代收、超商代收、臨櫃繳款、全國繳費網線上支付、ATM轉帳、網路銀行轉帳，其中便利又省時的銀行轉帳代繳約占總用戶數的7成。

該廠為提供更多元的繳費服務，結合台北市政府智慧支付平台，增加行動支付繳費服務，民眾可透過紙本或電子帳單QR code連結至「台北市政府智慧支付平台(Pay.Taipei)」，或直接開啟平台網頁，再輸入水號7＞碼進行查詢及繳費，也可以下載「街口支付」App，透過金融卡或信用卡完成繳費程序。

水廠說明，這些多元服務可讓民眾多用網路、少走馬路，達到便利生活智慧繳費的目標，目前行動支付以街口支付為開端，未來將持續接洽其他支付業者，增加民眾繳費的便利性。

另為達減量用紙之目標，水廠仍鼓勵民眾申辦電子帳單，活動期間完成電子帳單申請者，即可至水廠服務台領取面額100元禮券1張。活動辦法詳如：金門縣自來水廠臉書粉絲專頁或水廠網站公告。

(中時 )