精忠國小小朋友創作非洲面具，表演非洲鼓舞。（廖素慧翻攝）

嘉義市精忠國小師生創作非洲面具、表演非洲鼓舞，結合台灣文化元素，透過非洲文化國際教育課程認識千里之外的異域文化，面具作品將於4月底應邀到日本尾道市的小學和藝術工房展覽。

精忠國小小朋友用簡單的素材瓦愣紙、壓克力顏料和剪裁工具，以顏料彩繪，創作結合人面、動物或人臉與動物相混合的奇特造型，形形色色的面具，大異其趣，各有特色，卻都有粗獷、稚拙、淳樸、簡約的非洲大草原風格。

校長楊勛凱說，精忠國小師生將非洲鼓樂連結至非洲面具藝術，希望孩子們能藉由音樂探索，認識非洲傳統部落的藝術文化，了解土地生命與人文歷史的關聯，進而可以融入台灣本土的藝術語彙來創作新的面具，以培養對跨國文化的理解力。

5年級學生賴尚辰說，他將八家將臉譜融入非洲面具，呈現更有力量感的面具；6年級學生林冠妤說，他結合非洲黑猩猩與台灣黑熊的特徵創作面具，同學都稱讚好酷；4年級莊智丞把日本武士戴的盔甲和非洲獵人的臉結合，面具有如星際大戰裡的絕地大將軍。

(中時 )