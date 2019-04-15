一夜喧囂熱鬧後，彰化市清潔隊15日凌晨零時起，整裝到市區街道清掃宮廟與香客留下的垃圾、鞭炮紙。（謝瓊雲翻攝）

一夜喧囂熱鬧後，彰化市市區街道留下大量鞭炮紙、垃圾，清潔隊員徹夜未眠清掃，清出7520公斤垃圾。（謝瓊雲翻攝）

大甲媽一夜喧囂後 清潔隊員清出7.5噸垃圾

向這群人致敬！大甲媽回鑾，彰化市45 名清潔隊員15日凌晨零時起上工，徹夜未眠清掃市區道路大街小巷，直到7點半才歸隊下班回家休息，一夜喧囂熱鬧過後，香客留下的垃圾和宮廟熱情燃放的鞭炮，清出高達7.5噸垃圾。

大甲媽每年遶境、回鑾必經彰化市，一夜熱鬧喧囂過後，鑾轎剛出大度橋，這群辛苦的清潔隊員就趕在夜深人靜時整裝出門辛勤打掃；穿上反光背心，戴上別著帽沿燈的小帽，人手一支掃帚、畚斗，隨著水車、垃圾車，一遍又一遍彎下腰掃街清運滿街的垃圾，讓一早上班課的市民看到恢復整齊清潔的街道。

彰化市清潔隊官方FB清晨四點貼出隊員們奮力清掃街道的影片，立即引發許多網友分享，紛紛留言感謝清潔隊員辛勞，也有人表示應該要求放鞭炮的宮廟自己掃。

70歲彰化市民沈桂琴說，從未放過鞭炮迎媽祖，但每年鑾轎經過，順手清理門前涼亭和左右共三戶的垃圾跟鞭炮紙，已成為40幾年來的習慣，雖然鄰居總說不必掃，半夜讓清潔隊來掃，畢竟市容還是要靠大家一起維持。

清潔隊長林群富表示，沿著大甲媽回鑾路線，隊員分兩組進行清掃，都要到天亮才能掃完；媽祖年年遶境來去，清潔隊20年如一日，從年輕力壯到現在都已年過半百。雖然年年結合縣環保局宣導，呼籲大眾自備環保餐具、減碳減爆竹，仍清出7520公斤垃圾。

(中時 )