第38屆香港電影金像獎落幕，今年將專業項目上的最高榮譽「專業精神獎」頒給了入行50多年的劉允（別名「魚頭允」），這是專業精神獎設立以來首次頒給龍虎武師。劉允於1968年投身電影圈成為龍虎武師，上世紀70年代正值諧趣功夫片熱潮，劉允以魚頭允的藝名出演了百餘部影片，進入90年代後，他又回到龍虎武師的崗位工作至今。如今年屆古稀的他依然為這份工作保持著強健的體魄，這樣的敬業精神讓他無愧於這個獎項。當晚，面對現場如雷的掌聲，劉允一句「我愛香港電影」，獲獎實至名歸。

龍虎武師對港片型態的奠定有難以言喻的重要地位，任何武打、跳樓、飛車、著火等驚險絕技都搏命上陣。今年將上映的紀錄片《龍虎武師》就訪問了近百位武行前輩與新人，劉德華特地為首發海報提字，表達致敬之意。

「龍虎武師」是香港電影行業中一個特別的存在，當年動作片、功夫片盛行之時，需要大量的武師在片中出演小角色來襯托大明星風采，他們當中有些人後來成了著名的武術指導和大明星，但大多數人一輩子都在默默無聞地為電影付出著。

由香港動作特技演員公會及北京集智映像影視文化有限公司聯合發起製作的紀錄片《龍虎武師》由魏君子執導，他說：「這是一部首次全方位揭秘香港龍虎武師長達六十餘年風雲變幻的紀錄片。香港動作片是我成長階段最難忘的銀幕回憶，如今我已年過四十，總會惦記當年那些最傳奇的動作影人，究竟擁有怎樣的人生？何況龍虎武師的血淚史一直很少被人提及，所以就決定做這樣一部紀錄片。」

魏君子用了兩年時間，訪問及拍攝了近百位武行前輩與入行新人，集合洪金寶、成龍、袁和平、程小東、甄子丹等動作巨星及著名武指，講述從古裝武俠到時裝動作的輝煌年代；又以徐克、劉偉強、吳思遠等著名導演，通過黃金年代到港片沒落，呈現龍虎武師的多元風貌；再由錢嘉樂、李忠志、谷軒昭等中生代武指，從近年香港與內地環境出發，分享從業經驗；其他如火星、劉允、小侯、黎強權、鐘發等前輩武師，這次也悉數登場，揭開了一段「英雄輩出」的銀幕歷程。紀錄片《龍虎武師》將於2019年公映。

(中時 )