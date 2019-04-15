嘉義市政府擬補助全市國中小學校裝設冷氣機、空氣清淨機及使用費，預算從1.8億增為2億376萬元，但有議員對地方政府補助國立附設小學、市府財政能否長期負擔電費等問題持保留態度，市長黃敏惠說，用有限經費讓孩子有更好的學習環境。

嘉義市政府教育處提案追加預算2億376萬元，補助全市國中小學校每間教室裝設2部冷氣、空氣清淨機及使用費，受補助學校包括國立嘉義大學附設小學，預算將近日審議。

議員鄭光宏說，涂醒哲市長執政時市府編列1.8億預算，排除嘉大附小、私立學校、使用者付費，納入專科教室，換了黃敏惠市長執政，市府打算追加2000多萬元，增加補助嘉大附小、全面補助使用費用，是黃市長的美意，但自籌2億376萬，預算龐大，市府必須說明清楚決策的理由。

鄭光宏說，最近國教署委託成大研究校園空氣汙染防制發現，空氣清淨機未必是改善空品的最佳利器，全面補助電費，也有違使用者付費的原則，市府應做更周全的評估。

王美惠、戴寧、張秀華等議員對此項追加預算的意見，也持保留態度，認為地方政府補助國立學校，私校要不要也補助？全面補助電費會不會造成市府後續財政負擔？使用者付費、補助弱勢學子較合理。

黃敏惠說，她很重視教育，希望用有限的經費讓孩子有更好的學習環境，建置冷氣等設備後，後續管理問題會加強珍惜物資及節約能源的教育。

(中時 )