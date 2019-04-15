電影《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，演員們忙著四處宣傳，沒想到此時爆出「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）捲入車禍糾紛。他去年9月在懷特島上駕駛藍寶堅尼，不小心撞傷騎著自行車的63歲退休漁夫老翁，老翁手臂流血不止，氣憤地摑了班奈狄克一巴掌。

老翁友人向《The Sun》爆料，指當時班奈狄克開著綠色的超級休旅車「urus 4×4」，因道路很窄雙方沒空間互閃，老翁被撞倒在地手臂流血不止，但班奈狄克一下車就指責老翁與腳踏車出現在「路中間」，老翁氣不過當下舉手就狠摑了班奈狄克一巴掌。班奈狄克掛彩後脫下棒球帽，老翁才發現對方竟是明星。

當時班奈狄克將老翁送到醫院，也洽談了賠償事宜，本以為事情就此落幕，不知為何現在卻傳出老翁打算再向班奈狄克索賠，事情才鬧上媒體。其實班奈狄克過去助人事跡頗多，去年就在街頭看不慣外送小弟遭4搶匪搶劫，英勇上前解圍。《復仇者聯盟：終局之戰》24日在台上映。

(中時 )