每年4、5月桃園市復興區桂竹筍進入產季，復興區公所舉辦桂竹筍體驗活動，深受遊客歡迎，當地桂竹筍多半自然植生，有6000公頃，實際採收面積約幾百公頃，活動由筍農提供自有桂竹園讓遊客參與農夫採筍樂趣，並示範桂竹筍殺青，藉由活動讓筍農有更多銷售管道，區長游正英強調「人進來，貨出去，農民賺大錢」。

筍農表示，今年桂竹筍品質好，以簡單的汆燙方式就能吃到桂竹筍原味，或用涼拌、煮湯等烹調方式，都是不錯選擇。桂竹筍產期後，5至10月則是綠竹筍盛產期，產地主要分布復興三民、澤仁、羅浮里，當地的綠竹筍質細、纖維少、脆甜可口，且產期比桂竹筍長，是山區另一值得嚐鮮的農產。

今年參加採筍的遊客多，復興區公所規畫5梯次半日遊活動，目前4月21、27、28日還有名額可報名，每人收費200元，有在地筍農帶領體驗採筍樂區外，中午還有在地桂竹筍風味餐可享用，有興趣遊客仍可洽詢3821500轉154。

(中時 )