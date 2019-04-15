共機演訓擾台 府：不負責任的做法 19:222019/04/15 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 多架大陸軍機今天機藉以「遠海長航」訓練，航經我國與區域國家周邊空域，總統府發言人黃重諺表示，維持兩岸與區域間的和平穩定，是區域各方共同的責任，中國近來一再以升高軍事壓力等方式，挑戰區域現狀，已造成周邊國家緊張不安，是不負責任的做法，國際社會更不樂見。 對於共軍相關動態，黃重諺說，國防部等單位均完整掌握，各項安全上應部署、整備等應處，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。 (工商 ) #區域 #責任 #國家 #周邊 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 防範工安事件 江蘇全面緊盯台企 04:092019/04/11 上銀職安大升級 獲國際肯定 04:102019/04/12 LV開放運動鞋客製化 鞋跟、側面13區域皆可訂製 11:432019/04/12 密碼學大師警告：別輕信物聯網 20:002019/04/12 六輕氣爆損農林漁牧 縣府採土化驗 18:072019/04/12 景安站周邊停車難 市府將設Youbike站 21:502019/04/12 七縣市首長齊聚台中 共同簽署中台灣區域治理合作宣言 23:092019/04/12 陸打贏脫貧攻堅戰 美學者按讚 04:092019/04/13 宣導兒安 新北市集玩闖關 17:262019/04/13 1.安全防護─提供工作中精準且值得信賴的人身安全保護 04:102019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。