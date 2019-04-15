多架大陸軍機今天機藉以「遠海長航」訓練，航經我國與區域國家周邊空域，總統府發言人黃重諺表示，維持兩岸與區域間的和平穩定，是區域各方共同的責任，中國近來一再以升高軍事壓力等方式，挑戰區域現狀，已造成周邊國家緊張不安，是不負責任的做法，國際社會更不樂見。

對於共軍相關動態，黃重諺說，國防部等單位均完整掌握，各項安全上應部署、整備等應處，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

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