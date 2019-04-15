慈濟科大新住民護理專班今年首度招考30名公費生，吸引85名東南亞新住民子女報考。（許家寧攝）

新住民子女福音！花蓮慈濟科技大學五專部護理科，今年起首招30名新住民子女公費生，未來五年求學相關費用全免外，每月還能領3000至5000元零用金，而且畢業即就業，吸引85名東南亞各國新住民考生報考，競爭相當激烈，錄取率不到3成。

東部護理人力短缺，慈濟科大20年前成立原住民公費護理專班，迄今培育1600名族人畢業後投入偏鄉醫療，因應花蓮漸增新住民二代，今年校方擴增30名新住民子女名額，比照原民專班提供就學免學費、獎學金，畢業後還能選擇留在原鄉服務。

今年五專部護理科原住民、新住民專班招生考試，共440人報考，爭取共130名公費生資格，其中355名原住民考生爭取100個名額，至於新住民子女考生來自美國、大陸、印尼、柬埔寨、泰國、菲律賓等國，其中越南籍新住民子女多達36人。

15歲的越籍子女考生林依婷，因為家中務農，她與哥哥和姐姐自小就要兼職打工、貼補家用，貼心的她決定國中畢業報考新住民護理專班，希望能不花半毛錢，安心求學五年，減輕家中負擔；對於女兒懂事，爸爸說，女兒有心想讀護理，會拚命賺錢支持到底。

慈科大校長羅文瑞表示，成績單將於4月23日寄發，並在5月11日辦理報到手續，入學後除了在學免學雜費，只要成績達班上前五名，還可再領每學期2萬元獎學金，該校護理師考照率達8成以上，畢業後即可進入慈濟醫療體系求職。

(中時 )