台南市安南區海東國小迎接百年校慶，籌備委員會失校友故事時，找到已92歲的施耀宗，他是海東國小前身「媽祖宮公學校」的第6屆畢業生，他拿出80年前珍藏至今的國小畢業證書，讓籌備委員驚呼是珍貴校史文件。

92歲的施耀宗已當阿公，在他念書時，海東國還叫作「媽祖宮公學校」，施行日本教育，當時重男輕女，班上僅4個女生，老師多為日本人，僅有少數的台灣人當老師，對學生都非常凶，學生若用台語交談被聽見，就得在身上掛上「狗牌」。

施耀宗回憶道，當時每天要步行5公里上學，但都不敢翹課，當時若沒去上課，可是會被學校重重修理。他因受日本教育，養成整理東西有條不紊，總是物歸原位的習慣，因此國小的畢業證書至今仍完整保存，上面還寫著昭和16年，並有校長竹下種吉的印章。

海東國小12月7日歡度百年校慶，現在正緊鑼密鼓籌畫校慶活動，其中將編一本校友故事集與百年歷史繪本，各將在10月與9月發表，還有傑出校友表揚，也會製作限量的校慶紀念品。

海東國小校長劉珍琳表示，校慶時會公布學校早年時的老照片，曾經風光一時的海東國小巨人少棒隊與海東足球隊，都將邀請回娘家參與校慶活動。

(中時 )