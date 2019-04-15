陸自主設計平臺在南海打出深水開發井 19:352019/04/15 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 垂直高度137米，相當於一座46層高樓的「海洋石油981」鑽井平台。（圖／翻攝自新華網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在「海洋石油981」近日於南海成功打出第一口深水開發井後，外界關注該平臺接下來將發揮的作用。首個大陸南海深水開發井平臺計畫開始液化天然氣的開採，向粵港澳大灣區提供能源。 「981」平臺為大陸首座自主設計、建造的第六代深水半潛式鑽井平臺。而近日在南海打出第一口深水開發井，則是該平臺自2012年投產以來完鑽的首口深水開發井。此前大陸的深水開發井都由國外深水鑽井平臺完成。 這口深水開發井位於南海東部水域，屬大斜度定向井，完鑽井深4660米，垂深2529米。 (旺報 ) #開發 #南海 #大陸 #鑽井 #第一 也許您會感興趣 推薦閱讀 炒房炒股發財 陸人投資不夠多元 04:092019/04/11 務實面對中美戰略競合長期趨勢 04:092019/04/11 陸外交部：盼菲方繼續同陸方共同維護南海和平穩定 18:402019/04/11 編‧輯‧室‧報‧告－離岸風電的實與虛 04:102019/04/12 大湖工商案停擺 林義守擬打行政官司 04:102019/04/12 挑戰邱議瑩 陳清茂宣布參選高雄立委 13:342019/04/12 陸美南海角力 權力秩序之爭 04:092019/04/14 美菲南海軍演 陸嗆興風作浪 04:092019/04/14 「武統說」大陸學者李毅爆料 曾配合民進黨向大陸傳話 16:132019/04/14 幫孩子踏實築夢 中華開發「小飛象」計畫徵件 14:232019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。