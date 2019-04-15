在「海洋石油981」近日於南海成功打出第一口深水開發井後，外界關注該平臺接下來將發揮的作用。首個大陸南海深水開發井平臺計畫開始液化天然氣的開採，向粵港澳大灣區提供能源。

「981」平臺為大陸首座自主設計、建造的第六代深水半潛式鑽井平臺。而近日在南海打出第一口深水開發井，則是該平臺自2012年投產以來完鑽的首口深水開發井。此前大陸的深水開發井都由國外深水鑽井平臺完成。

這口深水開發井位於南海東部水域，屬大斜度定向井，完鑽井深4660米，垂深2529米。

(旺報 )