台中市府發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體。（盧金足攝）

大台中不動產開發公會理事長紀吉川表示，建築構造如水泥盒子，綠化後讓建築有生命力，為花園城市增加美學景觀。（盧金足攝）

台中市府鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施。（盧金足攝）

繼「宜蘭厝」、「高雄厝」之後，「台中厝」也成功催生！台中市府發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，鼓勵增設垂直綠化及鄰里空間，建立新的綠建築基準，減少都市熱島效應。大台中不動產開發公會理事長紀吉川表示，建築構造如水泥盒子，綠化後讓建築有生命力，為花園城市增加美學景觀，開發商響應，也盼第二階段擴大到低樓層及小面積的建築空間。

為打造有特色及生態理念的城市發展模式，市府發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，透過提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施。

都發局指出，經由政策引導將綠化植栽引入市民居家空間，增進鄰里關係與互動，逐步提升整體居住環境品質，打造宜居城市。

市府參考新加坡花園城市的概念，訂定《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，鼓勵起造人設置「垂直綠化」及「垂直鄰里空間」兩大類的宜居建築設施。

其中，包括以立體綠化、跳島概念設計的垂直綠化設施、雙層遮陽牆體及植生牆體，或是可增加建築物整體造型或提供遮陽節能效果的造形遮陽牆板，可供住戶集會、休閒、綠化及交誼等複層式露台也列入獎勵的範圍。

該辦法也要求起造人，需於領得使用執照前繳納回饋金，其中六成提供後續建築社區宜居建築設施的管理維護使用，四成做為宜居建築研究發展、特色景觀綠能發展補助、都市發展及行政管理費用。

紀吉川表示，建築物綠化從垂直、立面到地面，將建築物經綠化變成一座都市的森林，美化市容，綠化獲市府鼓勵法案相挺，為宜居城市邁向一大步。

(中時 )