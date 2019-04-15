台灣知名液晶顯示器製造商普曜國際公司，今傳出詐貸疑雲，且3年內詐得金額高達1億8千多萬，直到去年起公司繳不出貸款，銀行察覺有異才曝光，檢調今兵分五路展開搜索，約詢普曜國際蕭姓負責人以及另3家涉案公司的主管、會計等共8人到案，全案朝違反銀行法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪偵辦中。

檢調調查，2014年自2016年間，普曜公司蕭姓負責人涉嫌與另外3間公司勾串，利用「假交易訂單」手法，在各公司間虛偽交易，並互相開立不實發票，假造進銷項憑證後，再持相關文件向多家銀行申辦貸款，前後分別詐得2千多萬元、1億6千多萬元。

直到去年起，普曜公司開始還不出貸款，銀行人員察覺有異，犯行才曝光，新北地檢署接獲情資後，檢察官彭馨儀今上午指揮新北市調處，兵分五路前往新北市土城區、宜蘭縣宜蘭市、臺北市信義區、桃園市蘆竹區5處展開搜索，查扣相關傳票、統一發票等證物，並約詢蕭姓負責人及另3家公司主管、會計等，共8人到案，全案偵辦中。

(中時 )