周董吃的鹽麴牛雜套餐。（無敵滷物製作所提供）

周杰倫（周董）一向重朋友講義氣，他的助理大妮和張惠妹（阿妹）的執行經紀人若涵合夥開餐廳，還在試營運階段，他就迫不及待跑去吃，他14日現身無敵滷物製作所，大啖招牌菜鹽麴牛雜套餐，吃完後還在個人IG打卡，幫忙做宣傳，熱情又暖心的舉動讓該店未開幕已引起粉絲高度詢問。

據了解周董當天工作結束後主動提議想去助理的店用餐，順便開會，愛吃肉的他，點了鹽麴牛雜套餐，包括牛肉、牛雜、乾麵，他嚐第一口就直呼牛肉肉質鮮甜、乾麵好吃。

若涵表示，鹽麴主要是使用鹽、米麴、水製成的發酵調味品，不但能提昇食材風味，而且低納更健康。而她也會邀請阿妹來品嚐，開玩笑說：「等她上保姆車時，直接把她綁架過來！」

大妮和若涵身為天王天后身邊重要工作人員，平常工作行程跟天王天后一樣忙碌，兩人一年多前開始籌備創業，和幾個朋友租下25坪店面，最辛苦的就是發揮日式職人精神，至少試吃上百次，直到研發出口味無敵的味道，才決定於22日正式開幕。

而周董即將在26、27日前往英國倫敦連唱兩場巡演，5月2日在巴黎為「地表最強2」巡演劃下句點，他已開始為新專輯錄音、籌備全新巡演，今在IG分享吃美食心得，也不忘詢問粉絲對全新巡演有何建議，並和粉絲話家常，讓粉絲喜出望外。

(中時 )