台中海線首座5星級市場公廁落成啟用，以大又明亮的玻璃牆空間設計，針對性別、年齡層使用需求，設有親子、男廁及女廁3種如廁空間，展現美感與設計性，一掃市場公廁給人的陰暗、髒亂刻板印象，40多年歷史的老市場，公廁有如百貨公司等級。

清水第一市場，1979年啟用，供應清水區、沙鹿區西勢、公明、鹿峰、鹿寮等地區民生購物所需，民眾常抱怨映公廁老舊陰暗狹小、環境髒亂，設施對老年人不夠友善。

環保局為營造清水市場友善如廁環境，爭取環保署營造友善城鄉環境計畫經費480萬元，補助經發局進行1樓及地下室公廁修繕，新公廁設有無障礙的親子如廁空間，男廁及女廁三種，以省電感應式LED燈條設計照明，增加明亮度。

環保局特別在廁所內裝設全功能設備，包括烘手機、給皂機、指示牌、緊急按鈕、置物平台；1樓廁所外增設大型洗手台，提供民眾及攤商使用，增進便利性。

廁所不只提供「方便」也很吸睛，廁間門板更利用高美濕地、鰲峰山運動公園等風景圖進行裝飾，藉機宣傳海線觀光。

攤商表示，未改善前的公廁空間狹小，常有民眾上廁所搞不清楚馬桶方向，導致廁所地板常有穢物，新穎的廁所空間大又舒適、地板也設如廁腳丫方向符號，環境更貼近民眾需求，來買菜的民眾稱讚市場公廁「真水！」

市長盧秀燕重視公廁男女廁間設置比例標準，改善公廁環境，達到「不髒、不濕、不臭」的三不原則目標，市府呼籲民眾發揮公德心，珍惜與愛護如廁環境。

(中時 )