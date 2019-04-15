媽祖遶境台中很熱鬧，大甲媽和白沙屯媽遶境，15日上午相繼進入台中市，白沙屯媽祖清晨約8點從彰化經中彰大橋走西濱進入台中龍井區，大甲媽則是凌晨4點多從彰化經大度橋進烏日，沿途民眾相繼參拜、鑽轎底，相當熱鬧，不過民眾相當期待兩鑾轎相遇則未發生，另外中市議員林孟令在龍井區其服務處，設有設香案接駕，並推著祖母躦轎腳，祈求祖母平安健康。
凌晨4點，白沙屯媽祖從彰化鹿港出發，循西濱公路跨越中彰大橋，約上午8點進入台中龍井，並繼續沿著橋下道路前進，上千信徒簇擁著白沙屯媽祖鑾轎前進，場面壯觀。
大甲媽祖也是凌晨4點從彰化市起駕，凌晨4點多就經由大度橋進入台中烏日，並沿著沙田路經過大肚、龍井，一路上媽祖音樂不斷、鞭炮聲時時響起，「倰轎腳」的民眾也在每個路口，排成長長人龍。
台中市議員林孟令在其龍井區的服務處設香案，迎接媽祖，並在現場準備各式各樣的特色小吃，包括割包、霜淇淋、爆米花、蛋糕等等葷素小吃，接待大甲媽信徒及參與的鄉親，鑾轎到達時，林孟令推著坐在輪椅上的祖母躦轎腳，祈求祖母健康平安。
(中時 )
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