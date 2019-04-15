勞資爭議案件逐年增長，台中市107年度受理勞資爭議調解案件3732件，比106年度增加167件，其中透過調解程序，調解成立受惠勞工人數4229人，爭取權益金額達1億7046萬元，保障勞工權益，設立「勞資爭議調解諮詢櫃台」，由專業調解人提供勞資爭議調解諮詢服務。

勞工局指出，分析勞工與雇主常因契約終止原因衍生爭議最多，包括雇主解僱是否合法、勞工如何主張要求資遣費或恢復僱傭關係等法律程序；而競業禁止條款、違約金、工資認定與計算、工資是否定期金額發放等事項也都是勞工關心的權益。

勞工局長吳威志表示，民眾可透過勞資爭議調解諮詢服務，在調解會前由專業調解人分析案情，適時給予建議，排解意見差異，以了解調解效益及自身權益。

市府除新增「勞資爭議調解諮詢」服務外，勞工局也提供整合性資源服務，陸續在和平區、東勢區、大甲區、沙鹿區、太平區、烏日區、大里區、北屯區、南屯區、龍井區及潭子區等11區公所設置在地調解服務據點，免去勞資雙方舟車勞頓。

(中時 )