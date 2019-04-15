益智節目《台視17Q》昨（14）日行政院副院長陳其邁登場，難得上益智節目，不僅要跟隊友一起答題，還大方說什麼問題都能問，謝震武立刻趁機問:「你覺得韓國瑜會不會選總統？」陳其邁秒答:「他一定選總統！」謝震武真的嗎？陳其邁笑說「鐵口直斷！」謝震武：那不管在任何時候、任何狀況下，你都打算選高雄市長嗎?陳其邁:「啊～這個，總統大選比較重要。」

難得上節目的陳其邁說：蘇院長特別交代說不能讓行政院丟臉，許諾有信心隊伍可以過關，如果沒過，陳其邁承諾唱歌加請大家喝咖啡，如果拿到十萬獎金則會捐做公益，陳其邁一上台答題就碰到高雄地名題「請問高雄市有趣的數字路名，下列何者是錯的？答案選項：四維、六合、八仙、二聖」陳其邁立刻答八仙，謝震武說確定嗎？陳其邁笑說「當然，我又不是韓國瑜！」再次虧了一下韓國瑜連忙說開玩笑啦，他現在當然記得了。

陳其邁答題被問高雄路名，不忘揶揄韓國瑜。（圖／台視17Q提供）

陳其邁家有網紅貓咪陳小米，被問到貓咪相關難題「請問貓咪對哪一個味道的敏感度比較弱？答案選項:酸、甜、苦、辣」陳其邁一聽到題目就說這個要求救，謝震武認同這題的確難我也養好幾隻貓，這我也不知道，陳其邁求助網友，結果答案四個選項差異不大，陳其邁靠著自行推理分析，選了正確答案，隊伍到達大學關換林辰上場答題，敗陣在第六題潛水相關題目，謝震武說這題沒讓陳其邁來答太可惜，因為陳其邁潛水資歷已30年，加上又是學醫的，一問果然他立刻能講出正確答案，團隊未能過大學關，陳其邁依約定現場獻唱招牌名曲〈紅豆〉，謝震武聽了誇「你的紅豆有進步喔，比之前唱得好」陳其邁還翻牌獎金加倍為線上存活網友贏得六萬元獎金。

答題參戰之外，陳其邁副院長一張去年開會的腿部照片也被拿來出題，小甜甜張可昀答題時碰到圖片題要她猜哪雙是陳其邁的腿，高難度讓小甜甜選擇求救，聽到17虛擬主播小Ｑ的提示，小甜甜確定了答案，忍不住驚嘆「哇～我以為那是高中女學生的腿耶」現場眾人紛紛附和看照片以為副院長腿的那張是女生的腿，陳其邁應要求現場掀起褲管驗證，當場證實副院長除了雙手纖細好看，小腿露出部分也白皙光滑，小甜甜好奇問陳其邁你有在擦乳液嗎？他答說沒在擦乳液，謝震武笑說「現在在問保養了嗎？副院長他的腿還真的是美人腿！」

(中時電子報)