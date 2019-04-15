品冠將於5月啟動全新世界巡迴演唱會「幸福指南」，首站在北京奧體中心開唱，最快明年唱回台灣；7月推出新專輯前，他新歌將陸續曝光，16日率先數位上架的〈幸福指南〉，品冠以溫暖歌聲告訴大家「幸福應該由自己定義、沒有絕對標準」，每個人都有專屬於自己的幸福。

對於身為2個孩子父親、擁有幸福家庭的品冠而言，每當忙完工作，回到家有老婆孩子等門，就是現階段專屬於自己的幸福時刻。如今家庭美滿、事業順逐，品冠跟老婆不打算再生一個，認為一兒一女「剛剛好」已滿足，他爆料老婆之前曾逗趣說要幫他生6個，「她說以後老了拍全家福兒孫滿堂多好，我回她『不必了』！到時侯我可能不會出現在照片裡」，笑稱養6個孩子會累死自己。

年底前工作滿檔的他，日前為大陸電視劇獻唱片尾曲〈等等啊我的青春〉，透露錄音時，腦海裡充滿年少時的青澀回憶，他說：「十八歲時覺得二十歲是個了不得的年紀，每天可以做喜歡的事，現在才發現，那些對未來有無限憧憬的日子，才是我們最好的青春。」好奇他求學曾做叛逆的事？品冠自爆：「我國中曾經曠課，揪同學去看周星馳的電影。」直到現在他還是周星馳的影迷，經典電影百看不膩。

(中時 )