品冠、金智娟、陳國華、秀蘭瑪雅、賴銘偉、慢慢說、張芸京及黃文星等人15日出席「2019守護愛相伴」公益記者會，呼籲民眾關懷家庭照顧者；活動上談及照顧者的辛勞，家中有長輩患失智症的賴銘偉說：「阿嬤這幾年因為生病越來越不開心，都是爸爸跟阿伯輪流照顧，我們都能體會老人家生病辛苦，但也要關心照顧者，他們才有動力堅持下去。」

慢慢說的主唱利得彙，也分享照顧患失智症奶奶的經驗，她表示照顧者常為了病人忙得忘記關心自己，「長期照顧病人的情緒、壓力一直累積，其實內心的壓迫感是很重的，有公益團體指導照顧者如何釋放壓力，真的可以幫助很多人」。

公益大使品冠今率藝人呼籲關懷照顧者，他表示因父親視網膜剝離、只看得到光影，長年都由母親及妹妹照顧，「有妹妹陪在爸媽身邊很放心，但也對她感到虧欠」，期盼大眾多予照顧者溫暖；「2019守護愛相伴」將於七月起在北中南舉辦三場演唱會，除了出席記者會藝人參與演出，還會有更多歌手陸續加入。

(中時 )