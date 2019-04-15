勞動部今（15）日召開勞動基準諮詢委員會，審議住院醫師、記帳士及會計助理是否納入《勞基法》第84條之1（俗稱責任制）之適用對象。諮詢委員認為住院醫師工作特殊，有納入適用責任制必要，勞動部正進行法制作業程序，希望趕上9月住院醫師適用勞基法期程；但對於記帳士及會計助理納入責任制，則採保留態度。

因住院醫師工作型態特殊，但9月即將納入勞基法，台灣醫院協會向勞動部提出住院醫師適用責任制申請。勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，今天與會委員認為住院醫師符合84條之1工作性質特殊、工時需要彈性，且涉及病患就醫權利，故皆認同適用責任制。

謝倩蒨指出，今日會議邀請到資方及勞方充分發言，勞方代表本身還是住院醫師，勞資雙方均理解醫療現場確實有排班、值班的需求，認為住院醫師符合適用責任制對象，但委員會後還要經過預告、法規會等法制作業程序，希望能盡量配合9月住院醫師適用勞基法同步上路。

至於記帳士、會計助理是否適用責任制，謝倩蒨則指出，勞動部過去曾公告指定會計服務業依《會計師法》雇用、幫會計師做簽證的助理人員，適用責任制，故這次有單位認為記帳士及會計助理工作性質類似，提出申請。

但記帳士及會計助理工作範疇仍與會計師法所界定助理人員有別，與會委員也認為若因報稅季節比較忙碌，可透過現行延長工時彈性機制，即一個月上限54小時、3個月上限138小時來因應，對納入責任制採保留態度。

(中時 )