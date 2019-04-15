梁靜茹日前赴加拿大拍MV。（環球唱片提供）

梁靜茹新歌〈微光〉MV遠赴加拿大取景，拍攝期間她想起過去種種回憶數度落淚；她表示自己在情感上是個蠻敏感的人：「拍攝時想起過去一些人生無常，像是離別、錯過、愛情等等。」她私下是個「愛哭鬼」，在錄音室常唱著唱著就哭了，笑說：「我真的超愛哭！常哭到唱不下去。」

梁靜茹20年來始終堅持唱歌的這道「微光」，正是影響她最深的爸爸！她從小受父親在餐廳駐唱影響而喜歡唱歌，難圓出道當歌手夢想的爸爸，常帶梁靜茹去錄製B版卡拉ok伴唱帶，除了能賺錢，也希望女兒練唱。

梁靜茹說：「我記得當年才13歲，爸爸會騎摩托車載我到吉隆坡錄製伴唱帶，一首大概能賺10塊到30塊馬幣（近200元台幣）不等。」幾年下來翻唱近200首歌，讓梁靜茹練就歌唱技巧，還能模仿10多位不同世代女歌手的唱腔。

她日前赴加拿大拍MV，為了捕捉在湖光山色美景秘境中的曙光及霞光，不惜跋山涉水、走獨木橋、跨越沼澤，並忍受負十度低溫拍照，期間還受困深山中，等到順利拍完下山時，竟遇到積雪太深，車輪卡在雪地裡無法動彈，等待救援的4小時過程中，梁靜茹還下車與工作人員一起推車，才總算順利脫困。

(中時 )