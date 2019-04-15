林芳怡指導參與師資培訓的老師，如何做出正確與安全動作。（林芳怡提供）

林芳怡，Christina Lin，是近年從台灣兒童瑜伽、體適能界，到成為世界各地歡迎的國際講師。她在各國為大人、小孩學員帶領的近距離親子互動課程，和師資培訓課程，大為受到喜愛，堪稱另類台灣之光。

林芳怡致力於創造兒童對身體的自信、尋找天賦及美感教育，她認為美感是一種和諧感，及使人舒服的感受，存在於每件事物、感官和人際關係中。「如果孩子們能擁有身體的自信，發揮天賦與對美感的認知，同時保有心靈的平靜及喜悅，社會的面貌也會隨之改變。」

林芳怡接受英國及美國高中、大學及MBA教育，逾10年從事美商航空公司行銷、幼教英文老師，也擔任舞台劇演員，及體適能及瑜珈老師等，這些豐富的經歷，使Christina在兒童瑜伽界發光，教課的範圍從北美的多倫多、歐洲的倫敦、伯恩茅斯、蘇格蘭、亞洲的首爾、吉隆坡，胡志明、到大洋洲的布里斯本等地。並在其中結合藝術、戲劇、舞蹈、音樂與體適能。

林芳怡表示，來自澳洲系統的Rainbow Kids Yoga，是針對兩種群眾的課程，一是對一般大眾兒童或親子課程，另一是培訓專業的瑜珈老師，想要更深入兒童瑜珈的領域，或有父母單純想和孩子建立玩的關係。Rainbow Kids Yoga全球有10位國際講師，在世界共90多個國家巡迴，教這些種子老師們，如何翻轉對兒童在學校與家庭的親子教育。而唯一來自亞洲的國際講師就是來自台灣。

林芳怡表示，在台灣期望自己能夠持續的做演講，啟發更多人找尋自己的天賦，「能夠把自己喜歡的事作為工作，是一個人最大的福分。」

(中時 )