曾有六年不再公開演奏鋼琴，鋼琴家普雷特涅夫復出之後心隨意走，音樂晶瑩獨特，音色更充滿變化。今年他將受邀再度訪台演出，帶來莫札特與貝多芬的鋼琴奏鳴曲。好友也是資深樂評人陳效真表示，普雷特涅夫再忙碌也要回到莫札特與貝多芬的音樂裡，「來聽這場，可以聽見洗盡鉛華的普雷特涅夫。」

陳效真說，普雷特涅夫曾表示音樂對他來說就像片海洋，海面上已經有很多音符，其實已經很夠用，「但他只想潛水到海底去探險。」又或者是，「你跟普雷特涅夫說這裡有一道橋，不要過去，他的決定就是走過去然後碰一聲，跟你說沒事；或者是左看右看，在牆上找到一個小洞，找到出口出去，豁然開朗。」

普雷特涅夫1957年出生於俄羅斯的音樂家庭，父親是俄國手風琴樂派創辦人，他是獨子，自幼學習鋼琴、作曲以及演奏各種樂器，13歲進入莫斯科音樂學院附屬中央音樂學校，後入學莫斯科音樂學院，1978年拿到柴科夫斯基國際鋼琴大賽金牌，自此拿到行走國際樂壇通行證。

多年來普雷特涅夫以微妙的節奏、內斂高雅且帶有歌唱性，再加上個人化的色彩深受喜愛。他也在莫斯科成立俄羅斯國家管弦樂團，自己擔任指揮，希望為俄羅斯音樂家找到演出舞台。49歲那年，因為樂團需要他投入更多營運時間，也因為鋼琴一直無法符合他的需求，普雷特涅夫宣布停止公開鋼琴演出。

直到日本河合鋼琴表示願意支持普雷特涅夫，使用河合手工平台鋼琴SHIGERU KAWAI中的SK-EX，可以運到世界各地讓他演奏，加上無條件支援調音師，普雷特涅夫終於有了讓他放心的樂器。

2012年受邀在普希金博物館做內部演出，2013年正式公開復出，指揮基東克萊曼的波羅的海弦樂團並作鋼琴演出。現在的普雷特涅夫更無所顧忌去嘗試，去發揮，音樂之自由大膽，音色之豐富多變，讓樂迷不曾失望。

音樂之外，近年普雷特涅夫也致力於復興俄羅斯珍貴的音樂榮光。重新整理俄羅斯指揮前輩戈洛瓦諾夫（Nikolay Golovanov）的文物資料與出版相關書籍之後，普雷特涅夫也將以個人資金，在拉赫曼尼諾夫夏季莊園所在地伊凡諾夫卡（Ivanovka）興建供夏季音樂演出的場地，他雖然與俄羅斯總統普丁交惡，但他的豐功偉業與貢獻仍然讓俄羅斯無法忽視它的存在，這個月俄羅斯政府才剛因他的藝術成就，頒給他第二級祖國功勳勳章。

普雷特涅夫鋼琴獨奏會將於6月19日演出，地點在台北國家音樂廳，曲目包括莫札特第4號及第10號鋼琴奏鳴曲，以及貝多芬第31號與第32號鋼琴奏鳴曲。

(中時 )