高雄市左營區15日下午5時許發生11歲男童墜樓意外，男童的母親在接到鄰居反映後，才知道孩子墜樓。消防局人員將男童從2樓雨遮救下後，趕緊送高醫急救。高醫說，男童頭部及腹部受傷，目前插管治療急救中。

左營一名男童從17樓掉落在2樓頂的雨遮，警消到場救援。（林瑞益翻攝）

這名男童約11歲，從住家大樓17樓房間窗戶墜樓，掉落在2樓頂的雨遮。鄰居見狀報警，警消到場後，出動雲梯車救援，用擔架與雲梯車救下男童。男童因為疼痛，不停喊疼。

警方調查，男童是這名女子與日本籍前夫所生，後來女子改嫁台灣人，又生下兩個小孩。目前仍在了解為何男童會墜樓。

(旺報 )