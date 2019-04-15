左營男童17樓墜落 鄰居呼救母才知道 20:202019/04/15 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 左營一名男童從高樓處墜落，警消到場救護。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區15日下午5時許發生11歲男童墜樓意外，男童的母親在接到鄰居反映後，才知道孩子墜樓。消防局人員將男童從2樓雨遮救下後，趕緊送高醫急救。高醫說，男童頭部及腹部受傷，目前插管治療急救中。 左營一名男童從17樓掉落在2樓頂的雨遮，警消到場救援。（林瑞益翻攝） 這名男童約11歲，從住家大樓17樓房間窗戶墜樓，掉落在2樓頂的雨遮。鄰居見狀報警，警消到場後，出動雲梯車救援，用擔架與雲梯車救下男童。男童因為疼痛，不停喊疼。 警方調查，男童是這名女子與日本籍前夫所生，後來女子改嫁台灣人，又生下兩個小孩。目前仍在了解為何男童會墜樓。 (旺報 ) #男童 #急救 #女子 #11 #高醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《全台最速報》大甲媽新港祝壽大典 數十萬信徒虔誠參拜 11:422019/04/11 滬指失守3,200點 白馬股大跌，熱點題材全面回檔 12:092019/04/11 在岸人民幣午間微升 13:392019/04/11 港股恒指早盤跌0.92％ 13:392019/04/11 輟學打工弄丟11萬元 22歲男想不開跳橋 14:582019/04/11 大立光首季每股盈餘37.68元 15:272019/04/11 11日在岸人民幣兌美元官方收盤價微跌 17:022019/04/11 國民黨桃園市第6選區立委 第三方出資辦民調 18:392019/04/11 申萬宏源有望成為今年以來港股市場最大IPO 20:542019/04/11 北市中山區公園爆械鬥 2男被砍手指險斷 嫌犯投案 01:222019/04/12 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。