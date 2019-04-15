利比亞內戰，忠於現任政府的利比亞民族協定（GNA）聲稱，他們在的黎波里市附近擊落了一架屬於利比亞國民軍（LNA）的米格-21戰機，是用便攜式防空飛彈(MANPAD)擊落的。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，這個消息最初是由社交媒體上出現照片與影片，地點發生在首都的黎波里以南的Ain Zara，在影片中，民兵部隊以機槍、機砲射擊天上盤旋的MiG-21戰鬥機，隨後2道煙塵高速迎擊，不久民兵們停下了砲火，並且開始歡呼。

Videos of GNA forces shot down LNA MiG-21 fighter jet over Tripoli

至於LNA，他們承認有MiG-21墜毀，但卻說是「機械問題」，這顯然是不太合理，影片已證明了一切，兩枚便攜式防空飛彈的其中一枚擊落了這架戰機。

#Libya- video purportedly showing the shooting down of #LNA aircraft over #Tripoli.



AAA and multiple small arms can be heard engaging, along with at least 1 missile (2 smoke trails, unclear if 2 missiles or 1 from the aircraft), followed by cheers after hit. pic.twitter.com/2B29Q7JheX — Oded Berkowitz (@Oded121351) 2019年4月14日

根據一些消息指出，被擊落的戰機，飛行員有設法安全地彈射，目前還不清楚他是否被GNA部隊抓獲。

LNA的領導人是陸軍元帥哈利法‧哈夫塔爾(Khalifa Hifter)，他在4月初興兵攻打首都的黎波里，雖然理由不正當，但是卻有埃及、阿拉伯聯合大公國的支持。他剛抵達開羅，爭取埃及總統塞西(Abdel-Fattah El-Sisi)的支持。

(中時電子報)